Verkehr: Am Sonntag – Trierer Stadtlauf sorgt für Sperrungen im gesamten Innenstadtbereich

TRIER. Wegen des 38. Trierer Stadtlaufs im Rahmen des Altstadtfestes sind am Sonntag, 30. Juni, zwischen 7 und etwa 13 Uhr alle zur Laufstrecke führenden oder sie kreuzenden Straßen gesperrt. Es wird empfohlen, die Innenstadt weiträumig zu umfahren.

Bei dem Lauf gibt es wieder Strecken in verschiedenen Längen. Die größte legen die Teilnehmer beim Halbmarathon zurück. Sie führt über die Treviris-Passage, Bruchhausenstraße, Nordallee, Paulin-/ Herzogenbuscher Straße, Verteilerkreis, Park-, Franz-Georg- und Schöndorfer Straße, An der Reichsabtei, Roon- und Balduinstraße, An der Schellenmauer, Weimarer Allee, Verteiler Kaiserthermen, Südallee, Saar-, Matthias- und Rodestraße, Im Nonnenfeld, Hubert-Neuerburg- und Hohenzollernstraße, Barbara-Ufer, Südallee, Neu-, Brot-, und Grabenstraße,Hauptmarkt, Simeon-, Glocken und Rindertanzstraße, Porta-Nigra-Platz und Paulinstraße. Alle Läufe enden in der Simeonstraße. Fahrzeuge, die die Laufstrecke kreuzen müssen, werden durch Beamte der Polizei eingewiesen, wenn dies möglich ist.

Es gelten folgende Änderungen der Verkehrsführung:

– Die Nordallee ist zwischen Simeonstiftplatz und Ostallee gesperrt.

– Die Südallee ist zwischen Barbara-Ufer und Stadtbad gesperrt.

– Kreuzung Ostallee/Mustor- und Gartenfeldstraße: Die Weimarer Allee ist Richtung Kaiserthermen gesperrt. Die Abfahrt aus der Gartenfeldstraße ist nur Richtung Ostallee möglich. Die Einfahrt in die Mustorstraße ist gesperrt. Die Weberbach sowie die Konstantin- und Mustorstraße sind nur über die Kaiserstraße zu erreichen.

– Die Paulin- und die Herzogenbuscher Straße sind vom Porta-Nigra- Platz bis Verteilerkreis Nord komplett gesperrt.

– Die St. Paulin-Kirche ist über Zeughaus- und Balthasar-Neumann-Straße erreichbar.

– Die Park- und Franz-Georg-Straße sind vom Verteilerkreis Nord Richtung Innenstadt gesperrt.

– Die Saar- und die Matthiasstraße sind ab der Kreuzung Südallee bis Aulstraße gesperrt.

– Kreuzung Pacelliufer/Hohenzollernstraße: Verkehrsteilnehmer können vom Moselufer nicht in die Hohenzollernstraße einfahren. Die Ausfahrt aus der Hohenzollernstraße auf das Ufer ist möglich.

Fahrzeuge, die in Richtung Pluwig und Olewig unterwegs sind, werden über das Ufer Richtung Verteilerkreis Nord und Fahrzeuge Richtung Weismark/Heiligkreuz über die Aulstraße umgeleitet.

Insgesamt muss mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die betroffenen Straßen zu meiden.

Die Straßenverkehrsbehörde gibt noch folgende ergänzende Hinweise:

Die Innenstadt ist über die Kreuzungen Katharinenufer/Böhmerstraße, Martinsufer/Ausonius- und Kaiserstraße/Weberbach sowie Kaiser- und Gerty-Spies-Straße erreichbar.

Zum Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und dem Klinikum Mutterhaus Nord ist eine Zufahrt nur möglich vom Ufer über die Nordallee (außer zwischen 8 und 8.45 Uhr) und über die Zeughaus- und Engelstraße.

Beim Klinikum Mutterhaus gibt es nur eine Zufahrt vom Ufer über Böhmer-, Windmühlen- und Feldstraße und sowie Kaiser-, Lorenz-Kellner- und Feldstraße.

Zum Hauptbahnhof gibt es eine Zufahrt aus nördlicher Richtung nur über Verteilerkreis Trier-Nord, Dasbach-, Metternich-, Avelsbacher-, Domänen-, Schönborn- sowie Kürenzer Straße und Bahnhofsvorplatz. Der Verkehr aus südlicher Richtung läuft über Kaiserthermenkreisel, Ostallee, Bahnhofstraße und Bahnhofsvorplatz. Diese Zufahrt gilt auch für die Innenstadtpolizeiwache in der Kürenzer Straße.

Die Zufahrt zum Südbahnhof ist aus nördlicher Richtung nur möglich über Kaiserthermenkreisel, Spitzmühle, Metzer und Straßburger Allee, Wisportstraße, Im Hopfengarten und Leoplatz. Aus südlicher Richtung geht es über Aul- und Arnulfstraße, Straßburger Allee, Wisportstraße, Im Hopfengarten sowie Leoplatz.

Alle Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, durch rücksichtsvolles Verhalten und angepasste Geschwindigkeit zur Verkehrssicherheit beizutragen. Die Beschilderungen sind zu beachten und den Weisungen der Polizei ist Folge zu leisten.