Trier: Viezfest auf dem Domfreihof am 24. August – Auf diese Produzenten dürft ihr euch freuen

Für das diesjährige Viezfest auf dem Domfreihof stehen nun die teilnehmenden Viezproduzenten fest. Das teilt die Trierer Viezbruderschaft mit. Das Viezfest wird am 24. August 2024 gefeiert, dem letzten Samstag in den Sommerferien, wie immer von 11 bis 22 Uhr.

Diese Viezproduzenten sind mit dabei:

Der Bohrshof aus Welschbillig: Alexander Bohr, Landwirt aus Welschbillig, ist für seine guten Vieze und Obstbrände bekannt. Zum Viezfest 2024 bringt der Eifeler neben dem klassischen Viez auch Birnenviez mit, den Feinschmecker sehr zu schätzen wissen. Für Kinder hat er Apfel-, Birnen- und Quittensaft dabei – und, wenn die Ernte gut wird – auch noch leckere Holunderblütenlimonade.

Der Viezhof Hunsicker aus Fisch: Im Saargau ist Fisch als richtige Viezmetropole bekannt. Einen erheblichen Anteil daran haben Armin und Petra Hunsicker. Sie pflegen Streuobstwiesen im Naturpark Saar-Hunsrück und leisten damit einen wertvollen Beitrag zum Natur- und Tierschutz. Neben ihrem leckeren Viez haben Sie beim Viezfest auch Viez-Cola, Apfel-Quitten-Viez und Viez-Cocktails mit Viez Saar-Caipi und Viez-Hugo im Angebot.

Der Klimmes aus Wintersdorf: Norbert Schmitt führt mit großer Leidenschaft den Landgasthof Klimmes in Wintersdorf und ist zugleich mit großer Leidenschaft Viezproduzent, Schnapsbrenner und Likör-Hersteller. Neben leckerem Klimmes-Viez hat er seinen beliebten Viez-Aperol mit dabei. Er freut sich besonders, auch beim Viezfest viele seiner Stammgäste begrüßen zu dürfen, die ihm trotz Corona und Flutschäden treu geblieben sind.

Scherfs Mühle aus Waldrach: Die Scherfsmühle bringt neben Viez beliebte Viez-Cocktails mit, Klassiker wie Viez-Berry und Ginger Viez, Neues wie Viez-Passion und Vieza-Colada. Andreas Scherf hat seinen Sohn Marvin mittlerweile nicht nur als fleißigen Helfer mit dabei, sondern Anfang Mai ist der Junior in den Betrieb eingestiegen. 1921 gegründet, geht der Familienbetrieb damit in die 4. Generation – die Produktion ist also auf viele Jahre gesichert.

Der Erlös des Trierer Viezfestes geht in diesem Jahr an die Trier-Gesellschaft. Damit wird die Renovierung der historischen Laube am Zurlaubener Ufer gefördert.

Zum Hintergrund: Die Trierer Viezbruderschaft, ein 2010 gegründeter, gemeinnütziger Verein, hat sich zum Ziel erklärt, den traditionellen Apfelwein Viez, seine Herstellungsverfahren, das Brauchtum rund um den Viez und die dazugehörige Viezporz für die Allgemeinheit zu erhalten und auszubauen. Heimatpflege und Heimatkunde, Erhaltung der regionaltypischen Streuobstwiesen und die Unterstützung der regionalspezifischen Viezkultur gehören dazu.