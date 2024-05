Konz: Plötzlich brannte der Motorraum – PKW-Brand bricht während Fahrt aus

KONZ. Am heutigen Vormittag, 29.5.2024, kam es gegen 9.00 Uhr auf der K134 zwischen Konz-Karthaus und dem Freizeit-Treff Fahl zu einem PKW-Brand, bei dem niemand verletzt wurde.

Laut ersten Ermittlungen befuhr ein 53-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis-Trier Saarburg die K134 aus Richtung Konz-Karthaus kommend in Fahrtrichtung Konz, als sein Fahrzeug während der Fahrt plötzlich im Motorraum Feuer fing. Sofort hielt er an und versuchte mit weiteren Helfern, das Feuer selbständig zu löschen, was letztlich nicht gelang. Erst die eintreffenden Kräfte der alarmierten Feuerwehr aus Konz konnten den Brand unter Kontrolle bekommen. Der PKW war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits völlig ausgebrannt. Die Ursache des Brandes ist vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren aus Konz und Wasserliesch, der Straßenmeisterei Saarburg, eine Streife der Polizeiwache Konz sowie eine Streife der Polizeiinspektion Saarburg. Der Streckenabschnitt musste aufgrund der Lösch-und Aufräumarbeiten für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)