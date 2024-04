Traben-Trarbach: Toller Blick ins Moseltal – Wanderwege „Zollturm-Steige“ eröffnet

TRABEN-TRARBACH/STARKENBURG. Drei neue Wandertouren, die „Zollturm-Steige“ wurden am Wochenende bei leider durchwachsenem Wetter an der Mosel dennoch feierlich eröffnet.

Trotz winterlichem Wetter haben sich einige Interessenten zusammengefunden, die an der geführten Eröffnungswanderung teilgenommen und einige Streckenabschnitte der neuen Wandertouren gelaufen sind.

In zwei Wandergruppen wurde gestartet, eine Gruppe aus Enkirch und eine Gruppe aus Starkenburg, mit den Gästeführern Frank Ewein (Gruppe Starkenburg) und Herbert Becker (Gruppe Enkirch), die die Gäste über interessante Punkte und zur Entstehung der Wanderwege informierten. Insgesamt konnten trotz sehr anspruchsvollem Wetter mit Regen, Schnee und Graupel, die Wanderungen mit ca. 30 Teilnehmer gestartet werden. Weitere Teilnehmer kamen direkt zur Hütte „Unter Uns“, wo ein feierlicher Abschluss organisiert wurde. Mit einer offiziellen Eröffnungsrede durch Verbandsgemeinde Bürgermeister und Vorsitzender des Tourismuszweckverbands Moselregion Traben-Trarbach Kröv, Marcus Heintel, konnten die Wanderwege nun für Wanderer freigegeben werden. Die gesamte Bewirtung und Organisation an der Hütte wurde durch den Heimat- und Verkehrsverein Enkirch (HVV) durchgeführt, vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle! Auch die Weinköniginnen aus Enkirch und Traben-Trarbach waren beim feierlichen Anlass mit vor Ort.

Entstehung Zollturm-Steige

Im Namen des Zweckverbands Starkenburger Fels wurde das Projekt durch den Tourismuszweckverband Moselregion Traben-Trarbach Kröv umgesetzt. Der Kerngedanke war zunächst die touristische Inwertsetzung des Starkenburger Fels zusätzlich zum Flurbereinigungsverfahren. Der Name der Wanderwege ergibt sich aus dem Zollturm, der auf halber Ebene zwischen Mosel und Starkenburg angesiedelt ist und heute noch existiert.

Die gesamte Koordination sowie die Erarbeitung des Wanderwegekonzepts und deren Umsetzung wurde vom Tourismuszweckverband in Zusammenarbeit mit der Firma Sweco übernommen. Die Routen sind durchgängig nach Wandermarkierungsleitfäden beschildert, um für den Gast eine hohe Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Die Ausarbeitung von drei ineinander übergehenden Routen, die unter dem Namen „Zollturm-Steige“ vermarktet werden, sind in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade unterteilt. Die Routen sind farblich gekennzeichnet und kreuzen sich an einigen Punkten, so dass jede Route einzeln aber auch in Kombination gewandert werden kann. Das ist sicherlich eine Besonderheit, da man so sehr individuell, je nach Fitnesslevel und gewünschter Wanderzeit, Routen zusammenstellen kann. Die Einstiegspunkte können auch von allen beteiligten Orten des Zweckverbandes Starkenburger Fels, d.h. Traben-Trarbach, Enkirch und Starkenburg, gewählt werden.

Es handelt sich um anspruchsvolle Touren mit vielen Höhenmetern und hohem Pfadanteil, vor allem bei der lila und roten Runde. Diese führen mitten durch bestehende Weinbergsteillagen, die Wanderer sollten also durchaus schwindelfrei sein und festes Schuhwerk ist unabdingbar. Belohnt wird aber dafür mit tollen Blicken ins Moseltal und die umliegenden Weinberge sowie die Orte.

Touren-Informationen: