RLP-Grüne: Umweltschutz und Kampf gegen rechts zentral bei Europawahl

LAHNSTEIN. Die rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin der Grünen zur Europawahl, Jutta Paulus, hat den am 9. Juni anstehenden Urnengang als «Richtungswahl» bezeichnet. Auf europäischer Ebene werde zu wenig für den Artenschutz getan, es gebe nach wie vor keine nachhaltige Agrarpolitik und das Aus für den Verbrennungsmotor ab 2035 solle gekippt werden.

Dies sagte die Europaabgeordnete Paulus am Samstag bei der Landesdelegiertenversammlung der Grünen Rheinland-Pfalz in Lahnstein. «Wir Grüne müssen die Stimme der Natur sein, sonst ist es nämlich niemand», sagte sie und ergänzte: «Wir brauchen in Europa eine klare Kante gegen rechts.»

Sie könne es nicht mehr ertragen, wenn etwa Christdemokraten mit Rechten flirteten, um Umweltschutz zu schleifen. «Wir brauchen keine Kompromisse mit denen, die Europa und die Demokratie zerstören wollen», sagte Paulus weiter. Das gelte auch für die kommunale Ebene. In Rheinland-Pfalz finden die Europa- und die Kommunalwahl zeitgleich am 9. Juni statt. (Quelle: dpa)