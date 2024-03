Neuer GDL-Streik: Einschränkungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der neuerliche Arbeitskampf ist auch im Südwesten spürbar. Wer den Zug nehmen will, braucht Geduld.

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer schränkt auch den Verkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland ein. Seit Beginn des Arbeitskampfes um 2.00 Uhr in der Nacht zum Donnerstag gebe es nur ein Grundangebot, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Morgen.

Der Ausstand soll bis Freitagmittag, 13.00 Uhr, dauern. Im Tarifstreit mit der Bahn hatte die Gewerkschaft am Montag zu dem 35-stündigen Streik aufgerufen. Es ist der fünfte Ausstand in dem seit November laufenden Konflikt.

Die Bahn rechnet bundesweit mit starken Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Weitere Streiks will die Gewerkschaft nicht wie bisher mit rund zwei Tagen Vorlauf ankündigen. Damit könnte es künftig zu starken Einschränkungen für Fahrgäste kommen. (Quelle: dpa)