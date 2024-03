Trier: Weiterhin Kritik an Erweiterung der Fußgängerzone – Poller-Barrieren aktiviert

TRIER. Seit gestern sind die bereits installierten Poller-Barrieren in der Straße An der Meerkatz und in der Liebfrauenstraße aktiviert: „So, die Hochsicherheitspoller sind seit 11 Uhr oben und da bleiben sie auch bis 6 Uhr Morgen früh“, verkündete die Stadt Trier am gestrigen Montag über ihren Instagram-Auftritt. Die Einfahrt ist nur noch mit kostenpflichtigen Ausnahmegenehmigungen möglich.

Ferner werden die untere Konstantinstraße (ab Tiefgarageneinfahrt) mit der Johann-Philipp- und Gangolfstraße sowie die Neustraße mit der German- und Pfützenstraße, Am Alten Theater, Viehmarktstraße sowie Kapuzinergasse Teil der Fußgängerzone. Das Abstellen von Autos ist grundsätzlich verboten, alle öffentlichen Stellplätze in diesen Straßen werden aufgehoben. Als Ersatz stehen unter anderem die Tiefgaragen Konstantin und Viehmarkt zur Verfügung. Die Bewohnerparkplätze werden an die Peripherie verlagert. Der Parkplatz am Roten Turm wird komplett auf Bewohnerparken umgestellt.

Auf Instagram schreibt die Stadt Trier hierzu: „In der neuen Fußgängerzone in der Neustraße wird es sicher auch noch etwas dauern, bis jeder die Regelungen verstanden hat.“ Gegenwärtig erhielten Falschparker dort „noch 0-Euro-Knöllchen mit Info-Flyer von der Verkehrsüberwachung“. Dies werde sich aber in naher Zukunft ändern: „Und dann sind für unerlaubtes Befahren einer Fußgängerzone 55 Euro fällig. Das dürfte eine gewisse Abschreckungswirkung entfalten.“

Kritik kommt von den Freien Wählern Trier, die „eine umfassende Überarbeitung“ der Erweiterung der Fußgängerzone fordern und die Gebühren für Ausnahmegenehmigungen laut Pressemitteilung „vehement“ ablehnen. Die „Einbeziehung von Nebenstraßen wie z. B. die Pfützenstraße oder die Germanstraße in die Fußgängerzone“ sieht die Partei ebenfalls kritisch: „In solchen Straßen befindet sich oft keins oder nur ein Ladenlokal, welches nur sehr wenig Fußgängerverkehr generiert. Stattdessen dienen diese Straßen zahlreichen Handwerkern, Ladenlokalbesitzern und Anwohnern als wichtige Einfahrts- und Stellplatzmöglichkeiten.“ Die Neuregelung führe „zu einer faktischen Enteignung der Eigentümer von Stellplätzen“.

Weitere Gruppen, auf die die Neuregelung negative Auswirken haben werde, sind laut den Freien Wählern „Gewerbetreibende mit Kundenparkplätzen am Ladenlokal“ sowie „Handwerker, Lieferdienste, soziale Dienste und ähnliche Berufsgruppen, die bereits unter einem hohen Kostendruck stehen.“ Auch werde die „Erreichbarkeit von Arztpraxen in der Innenstadt“ erschwert. Die „Erhöhung der Anwohnerparkgebühren“ und die Verlegung von Parkplätzen in weiter außerhalb liegende Außenzonen“ seien „äußerst bedenklich“, heißt es von den Freien Wählern. (Quelle: Stadt Trier, Freie Wähler Trier)