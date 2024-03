Neuer Wehrführer in Kersch: Stefan Adam zum Nachfolger von Michael Lehnert gewählt

KERSCH. In Kersch stand die Neuwahl des Wehrführers an, da die maximal auf 10 Jahre festgesetzte Amtszeit des amtierenden Wehrführers, Michael Lehnert abgelaufen war. Herr Lehnert trat nicht mehr zur Wiederwahl an. Bürgermeister Holstein bedankte sich bei Michael Lehnert für die gute Führung der Feuerwehr Kersch.

Die anwesende Mannschaft wählte Stefan Adam zum neuen Wehrführer der Feuerwehr Kersch. Bürgermeister Holstein nahm die Bestellung vor, die bis zum Abschluss der erforderlichen Ausbildung an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz in Koblenz zunächst kommissarisch ist. Neben den stellvertretenden Wehrleitern der Feuerwehr Trier-Land, Oliver Berg, Michael Trierweiler, Marco Schönhofen war auch der zukünftige hauptamtliche Wehrleiter, Max Kraushaar, anwesend.

Der Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Ralingen, Alfred Wirtz, sowie der Ortsvorsteher, Nikolaus Adam, wohnten der Wahl ebenfalls bei. Michael Holstein wünschte Stefan Adam viel Erfolg und alles Gute für die Aufgaben in der Wehrführung. Den Glückwünschen schlossen sich die Wehrleitung sowie die Vertreter der Ortsgemeinde an. (Quelle: Verbandsgemeinde Trier-Land)