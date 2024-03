50.000 Euro Schaden bei Kirchenbrand: Polizei geht von Brandstiftung aus

CARLSBERG. Am 26.2.2024, um 15.22 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass der Kirchturm der katholischen Kirchenstiftung „Hl. Kreuz“ in Carlsberg brennen würde. Vor Ort wurde festgestellt, dass es im Innenraum der Kirche gebrannt hatte und der Rauch in den Kirchturm gezogen war.

Der Brand selbst entstand in der Kirche an einem Beichtstuhl im Bereich der Gebetsecke. Durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Brandsachverständiger mit der Begutachtung des Brandortes beauftragt. Mit diesem gemeinsam untersuchten Beamte der Kriminalpolizei Neustadt am 1.3.2024 den Brandort. Ein technischer Defekt kann als Brandursache ausgeschlossen werden, sodass von Brandstiftung ausgegangen werden muss.

Durch den Brand wurde ein Beichtstuhl, ein Lagerraum und eine sakrale Statue beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Neustadt bitten dringend um Zeugenhinweise:

– Wer hat am 26.2.2024, vor 15.22 Uhr, Personen in oder an der Kirche gesehen?

– Wer hat in jüngster Vergangenheit Personen gesehen, welche im Bereich der zur Lindenstraße hin gelegenen Grünfläche vor der Kirche mit Feuerwerkskörpern hantiert haben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neustadt 06321/854-0. (Quelle: Staatsanwaltschaft Frankenthal, Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße)