Dreyer dankt allen Engagierten der Fastnacht – Rheinland-Pfalz „bleibt bunt, wie die Fastnacht“

MAINZ. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat allen Vereinen und Engagierten gedankt, die das Brauchtum der Fastnacht in Rheinland-Pfalz lebendig halten. „Die Kampagne in diesem Jahr war sehr kurz und daher für die Helfer und Helferinnen besonders herausfordernd. Im ganzen Land konnten die Menschen in diesen Tagen und in den letzten Wochen unbeschwerte Stunden erleben und gemeinsam schunkeln und lachen“, sagte die Ministerpräsidentin am Fastnachtsdienstag.

„Sie leben Toleranz und Gemeinschaft und zeigen, dass wir ein buntes Rheinland-Pfalz sind. Herzlichen Dank allen Engagierten, die vor und hinter der Bühne stehen und das alles ermöglichen“, so Dreyer weiter. Bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist, lädt sie traditionell die närrischen Korporationen aus Mainz und der Umgebung sowie der regionalen Verbände aus Trier, Koblenz und aus der Pfalz ein. Über 80 Vereine und Stadtmarschalle überreichten Ministerpräsidentin Malu Dreyer in der Staatskanzlei ihre Orden der diesjährigen Saison.

Erstmals verlieh die Ministerpräsidentin den „Orden des Landes Rheinland-Pfalz für besondere Verdienste um das Brauchtum in der fünften Jahreszeit“. Er geht an besondere Symbolfiguren der Fastnacht, die von den Regionalverbänden vorgeschlagen werden. Britta Frede, Vize-Präsidentin der Rheinischen Karnevals-Korporationen e.V., Joachim Piwonka, Mitglied im Tanzturnierausschuss der Rheinischen Karnevals-Korporationen e.V., sowie die Mainzer Fastnachtsikone Margit Sponheimer sind die ersten Ordensträgerinnen und Ordensträger.

Die Ministerpräsidentin würdigte die große gesellschaftliche Kraft der Fastnacht, die Menschen zusammenbringt und dazu beiträgt, dass die Demokratie lebendig bleibt. „Wir stehen allen entgegen, die in der Demokratie ihr Gift ausbreiten, und zeigen, dass wir ein weltoffenes und tolerantes Land sind. Rheinland-Pfalz ist und bleibt bunt, wie die Fastnacht“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)