Trier wächst laut Bevölkerungsbericht 2023 – Das ist der Grund

TRIER. Wie viele Menschen leben in Trier? Welche Stadtteile verzeichnen das stärkste Wachstum und welcher hat die jüngste, welcher die älteste Bevölkerung? Antworten auf diese und weitere Fragen veröffentlicht das Amt StadtForschungEntwicklung regelmäßig in seinem Bevölkerungsbericht – ein Blick auf die aktuelle Statistik für 2023.

Wie viele Menschen sind in Trier gemeldet?

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 sind laut städtischem Melderegister insgesamt 112.461 Personen in Trier gemeldet. Im Vorjahr lag die Bevölkerung bei 111.836. Damit ist die Einwohnerzahl gegenüber 2022 um 625 Personen (+0,6 Prozent) angestiegen und erreicht damit nach 2015 den zweithöchsten Stand seit jeher.

Welche Ortsbezirke verzeichnen den stärksten Zuwachs?

Durch die Neubaugebiete in Filsch (Ober der Herrnwiese) und Feyen-Weismark (Castelnau) kam es dort zu den größten Bevölkerungsanstiegen in den letzten zehn Jahren. In Filsch hat sich die Einwohnerzahl seit 2014 mit 905 auf 1881 Personen im Jahr 2023 mehr als verdoppelt. In Feyen-Weismark stieg die Bevölkerung von 5981 im Jahr 2014 auf 7397 im vergangenen Jahr um gut ein Viertel.

Wo leben die meisten älteren Menschen, wo die jüngeren?

Das Durchschnittsalter in Trier lag Ende 2023 bei 41,8 Jahren und damit fast drei Jahre unter dem Bundesschnitt. Jüngster Stadtteil ist Filsch (37,1), gefolgt von Trier-West/Pallien (39,2) und Nord (39,6). Filsch profitiert von dem Zuzug vieler junger Familien durch das Neubaugebiet. Demgegenüber ist das Durchschnittsalter in Kernscheid (46,2) und Pfalzel (46,1) am höchsten, dort leben relativ gesehen auch die meisten Menschen über 65.

Wie viele Menschen sind 2023 gestorben, wie viele wurden geboren?

Trier verzeichnete im vergangenen Jahr insgesamt 907 geborene Kinder, während 1193 Menschen verstarben. Der natürliche Saldo, also die Differenz zwischen Lebendgeborenen und Verstorbenen, lag somit bei minus 286 Personen. Damit folgt er dem negativen Trend der vergangenen vier Jahrzehnte in Trier. Aufgefangen wird dieser jedoch 2023 durch den Wanderungssaldo, also die Differenz zwischen Zu- und Fortgezogenen. Dieser lag 2023 bei 912 Personen: 19.377 Menschen zogen in die Stadt, während 18.465 aus Trier fortzogen.

Ursächlich für diese hohen Zahlen ist vor allem die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der Dasbachstraße, in der Flüchtlinge untergebracht, bevor sie auf andere Einrichtungen im Land verteilt werden. Insgesamt ergibt sich also ein positiver Gesamtsaldo von 626 Personen. Trier schrumpfte 2023 also nicht, sondern wuchs leicht. Den höchsten negativen Gesamtsaldo unter den Stadtteilen verzeichnet Pfalzel mit einem Minus von 110 Personen. Dies ist maßgeblich auf eine Rückkehr von Menschen nach Ehrang zurückzuführen, die nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 temporär nach Pfalzel gezogen waren.

Wie viele Menschen aus der Ukraine sind in Trier gemeldet?

Ende 2021 – und damit vor Kriegsausbruch im Februar 2022 – waren insgesamt 364 Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet. Diese Zahl stieg bis Ende 2022 auf 1814 und bis Ende vergangenen Jahres auf insgesamt 2103 Personen. Vor allem sind es Frauen, Kinder und Jugendliche.

Wie viele und welche Haushalte gibt es in Trier?

In Trier gibt es aktuell 63.583 Haushalte, von denen in 53.682 keine Kinder leben und 9901 in denen mindestens ein Kind lebt. Die Zahl der Haushalte ist von 2014 bis 2023 um 6,4 Prozent gestiegen. StadtForschungEntwicklung verzeichnet insgesamt 35.110 Einpersonenhaushalte (55,2 Prozent). Auffallend ist hier vor allem der Anstieg der Haushalte mit Menschen über 60 in den vergangenen zehn Jahren um 29,4 Prozent. Die Zahl der Paarhaushalte ohne Kinder beträgt 12.831 (20,2 Prozent).

Der gesamte Bevölkerungsbericht steht online zur Verfügung: www.trier.de/File/info-01-2024-bevoelkerung2023.pdf (Quelle: Stadt Trier)