Einbrüche in Luxemburg: Über Terrassentüren eingedrungen – sämtliche Räume durchsucht

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel in der Nacht auf den 24.1.2024 in ein Einfamilienhaus in der Rue des Près in Ulflingen. Ersten Informationen nach verschafften sich Täter über die Terrassentür Zugang zum Inneren des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume.

Ebenfalls in der Nacht zum 24.01.2024 wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue Michel Lucius in Howald gemeldet. Auch hier gelangten die bislang unbekannten Täter über die Terrassentür ins Innere. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume, bevor sie mit Diebesgut flüchteten.

Die Spurensicherung war in beiden Fällen vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)