Zahlreiche Suff-Fahrten in Luxemburg: Police Grand-Ducale kassiert Führerscheine ein

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet am heutigen Samstagmorgen für die zurückliegende Nacht zahlreiche Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Kurz nach 5.00 Uhr fiel der Polizei in Mersch ein Fahrzeug aufgrund seiner Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Sein Führerschein wurde daraufhin eingezogen und Anzeige erstellt.

Anlässlich einer Kontrolle in Stegen fiel der Polizei heute morgen gegen 4.50 Uhr ein Fahrzeug auf, welches mit überhöhter Geschwindigkeit gesteuert wurde. Der Fahrer ignorierte jedoch die Haltezeichen der Beamten und fuhr weiter. Nachdem die Verfolgung aufgenommen wurde, konnte das Fahrzeug in Schieren gestoppt werden. Der Alkoholtest beim Fahrer war positiv, so dass dessen Führerschein eingezogen und Anzeige erstellt wurde.

Bei derselben Kontrolle fiel den Beamten ein Fahrzeug mit eingeschalteten Lichtern auf, welches zum Teil auf der Fahrbahn geparkt war. Dabei schlief der Fahrer hinter dem Steuer. Dieser musste sich einem Alkoholtest unterziehen, welcher positiv ausfiel. Der Führerschein wurde eingezogen und Anzeige erstellt.

Gegen 4.30 Uhr wurde ein Streifenwagen der Polizei auf der A4 in Richtung Esch/Alzette von einem Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Das Fahrzeug wurde gestoppt und kontrolliert. Der Fahrer musste sich einem Alkoholtest unterziehen, weigerte sich jedoch die entsprechenden Papiere zu unterschreiben. Daraufhin wurde sein Führerschein eingezogen und er wurde zwecks Blutkontrolle ins Krankenhaus gefahren.

Gegen 2.50 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug in Esch/Alzette gemeldet, dessen Fahrer an einer roten Ampel hinter dem Steuer schlief. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Alkoholtest positiv war. Der Führerschein wurde demnach eingezogen und Anzeige erstellt.

Gegen 1.00 Uhr wurde der Polizei ein Unfall in Belair gemeldet, wobei ein Fahrzeug gegen eine Fußgängerampel stieß und diese komplett beschädigte. Bei der Kontrolle wurde der Fahrer kontrolliert, wobei dieser nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen den Alkoholtest nicht mehr durchführen wollte. Daraufhin wurde sein Führerschein eingezogen und eine Blutkontrolle im Krankenhaus wurde durchgeführt.

Gegen 1.00 Uhr wurde die Polizei in Esch/Alzette auf ein bereits verunfalltes Fahrzeug aufmerksam, welches ohne Erkennungstafeln gesteuert wurde. Kurz darauf konnte das Fahrzeug gestoppt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, und das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß angemeldet war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Der Führerschein des Fahrers wurde eingezogen sowie Anzeige erstellt.

Ein weiterer Führerschein wurde aufgrund von Alkohol am Steuer gegen 22.00 Uhr in Esch/Alzette eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)