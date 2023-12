Schlangenlinien auf der Autobahn: Police Grand-Ducale stoppt mehrere Suff-Fahrten

LUXEMBURG. Für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale zahlreiche Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten in Luxemburg.

Gegen 19.00 Uhr wurde der Police Grand-Ducale gestern Abend ein Verkehrsunfall in Differdange gemeldet. Ein Pkw sei gegen einen geparkten Wagen gestoßen. Der Fahrer sei daraufhin in ein Wohngebäude gelaufen. Vor Ort konnten die Beamten das Fahrzeug, welches keine Kennzeichen hatte, in entgegengesetzter Richtung in einer Einbahnstraße auffinden. Der mutmaßliche und stark angetrunkene Fahrer konnte angetroffen werden. Er konnte keine Fahrzeugpapiere vorzeigen und verweigerte auch den Alkoholtest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und der Fall zu Protokoll genommen.

Gegen 23.30 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug in Bissen gemeldet, welches mit ausgeschalteten Lichtern und teils in Schlangenlinien gesteuert wurde. Das Fahrzeug konnte von der Polizei angetroffen werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv, so dass dessen Führerschein eingezogen und Anzeige erstellt wurde.

Gegen 1.00 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, welches eine Einbahnstraße in Dudelange in falscher Richtung befuhr und anschließend seine Fahrt mitten auf der Fahrbahn stoppte. Vor Ort konnten die Beamten den hinter dem Steuer schlafenden Fahrer antreffen. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde entschieden einen Alkoholtest durchzuführen. Der Fahrer verweigerte den Test jedoch. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Auch auf der Dienststelle verweigerte der Fahrer die Tests. Infolgedessen wurde ihm ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt.

Gegen 3.30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Montée de Clausen in Luxemburg bei einer auf Rot geschalteten Verkehrsampel auf, dass das direkt vor ihr fahrende Fahrzeug die rote Ampel missachtete. Das Fahrzeug wurde gestoppt und kontrolliert. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Er konnte zudem keine gültigen Versicherungsdokumente vorzeigen. Der Führerschein des Fahrers wurde eingezogen und Anzeige erstellt.

Gegen 5.30 Uhr stoppte die Polizei in Mersch ein Fahrzeug, welches in Schlangenlinien gesteuert wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Dessen Führerschein wurde eingezogen und Anzeige erstellt.

Gegen 5.30 Uhr wurde eine Streife der Polizei auf der A13 bei Esch/Alzette von einem Pkw mit hoher Geschwindigkeit überholt. Das Fahrzeug wurde gestoppt und kontrolliert. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, so dass sein Führerschein eingezogen werden musste. Anzeige wurde erstellt.

Gegen 7.00 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, welches auf der A1 in Richtung Rond-point Gluck in Schlangenlinien gesteuert wurde, und anschließend im Kreisverkehr mehrere Runden drehte. Das Fahrzeug konnte kurz darauf von der Polizei in Hesperange angetroffen werden. Der Fahrer saß schlafend hinter dem Steuer. Da der durchgeführte Alkoholtest positiv verlief, wurde der Führerschein eingezogen und Anzeige erstellt. (Quelle: dpa)