Hochgefährliches Fahrverhalten: Ausbremsen und riskante Spurwechsel auf der Autobahn

ST. INGBERT. Am Sonntag, den 29.10.2023, im Tatzeitraum 13.30 bis 13.40 Uhr ereignete sich auf der BAB 6 ab dem Autobahnkreuz Neunkirchen bis zur Anschlussstelle Rohrbach ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, in Verbindung mit Nötigung und Beleidigung.

Hierbei bremste der Täter mit seinem PKW Citroen C4 in der Farbe Schwarz mit französischem Kennzeichen den Geschädigten in dem Ausmaß aus, dass dieser fast zum Stillstand kam. Außerdem wechselte er mehrfach die Fahrspuren, sodass man ihn nicht überholen konnte.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)