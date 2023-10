Schlägerei an Schützenhaus: Ungebetene Gäste suchten “Ärger” – drei Verletzte

NIEDERFISCHBACH. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gingen bei der Polizei Betzdorf mehrere Notrufe über eine größere Schlägerei in Niederfischbach, in der Nähe des dortigen Schützenhauses, ein. Aufgrund der Erstmeldungen wurden insgesamt vier Streifenwagenbesatzungen entsandt, darunter zwei Streifen aus dem benachbarten Siegerland.

Vor Ort wurden ca. 25-30 Jugendliche, nahezu alle stark alkoholisiert, angetroffen. Ein 20-jähriger Verletzter bedurfte notärztlicher Versorgung, zwei weitere Heranwachsende wurden leicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zu Folge seien gegen 2.30 Uhr ungebetene Gäste mit einem PKW zu der Feierlichkeit im Schützenhaus gekommen und hätten “Ärger” gesucht. Bei den Störenfrieden soll es sich um ca. fünf männliche Personen mit, so von Zeugen beschrieben, “ausländischer Herkunft” bzw. erkennbaren Migrationshintergrund handeln.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise auf Personen und Fahrzeuge (Telefon Telefon: 02741-9260). (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)