Messer-Attacke am Busbahnhof: 26-Jähriger verletzt eigene Mutter und Bruder

ALZEY. Wie die Polizei Alzey mitteilt, kam es am heutigen Freitagmorgen, 13.10.2023, gegen 09.00 Uhr zu einem Messerangriff am Busbahnhof in Alzey.

Hierbei verletzte ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger seine 55-jährige Mutter und seinen 21-jährigen Bruder mit einem Messer.

Der 26-Jährige konnte überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Opfer wurden verletzt und in einem Krankenhaus versorgt. Für die Dauer der Tatortaufnahme musste der Busbahnhof zum Teil gesperrt werden.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 26-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet.