RLP: 33-Jähriger fährt gegen Baum – tot noch am Unfallort – Auto “stark deformiert”

FRANKENTHAL. Ein 33-Jähriger ist mit seinem Auto in der Pfalz gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Den Ermittlern sei am Donnerstagabend ein «stark deformiertes» Auto auf der Kreisstraße 1 zwischen Bobenheim-Roxheim und Frankenthal gemeldet worden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Freitag in Frankenthal mit.

Vor Ort fanden die Beamten an einem entlang der Strecke stehenden Baum das Auto und den 33-Jährigen Fahrer, der in dem Fahrzeug eingeklemmt war. Der Notarzt habe vor Ort allerdings nur noch den Tod des Fahrers feststellen können.

Der Wagen war den Angaben zufolge wohl mit hoher Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve an den Baum gefahren. Weitere Personen seien nicht in dem Auto gewesen sein. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar, die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln. (Quelle: dpa)