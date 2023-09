Unfall in Fußgängerfurt: PKW-Fahrer (23) fährt 84-Jährige an – Seniorin stirbt im Krankenhaus

LUDWIGSHAFEN-FRIESENHEIM. Am Freitag, den 22.9.2023, ereignete sich in der Sternstraße in Ludwigshafen-Friesenheim gegen 18.53 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person.

Ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Frankenthal erfasste im Bereich der Fußgängerfurt einer Ampelanlage eine 84-jährige Fußgängerin aus Ludwigshafen. Durch die Kollision wurde diese schwer verletzt. Die Fußgängerin wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, in welchem sie infolge ihrer Verletzungen verstarb.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Kontakt aufzunehmen (Telefon: 0621 963-2222, E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de). (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)