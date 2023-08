Spritztour mit dem PKW der Mutter: 14-Jähriger sitzt bei Auffahrunfall am Steuer und rast der Polizei davon

GERMERSHEIM. Eine Spritztour mit dem Wagen der Mutter hat einem 14-Jährigen kräftig Ärger eingebracht. Er war am Samstagabend in Germersheim in einen Auffahrunfall verwickelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Als eine Streife eintraf, flüchtete der Jugendliche mit dem Wagen und gefährdete beim Wegfahren laut Polizei noch den aus seinem Wagen ausgestiegenen 44 Jahre alten Unfallgegner. Über das Kennzeichen konnte die Halterin des Fluchtwagens ausfindig gemacht werden. So kam schließlich heraus, dass der 14-Jährige zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß.

Der Jugendliche muss sich nun wegen Fahrerflucht, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Gegen die Mutter wurde ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Führerschein eingeleitet. Der 44 Jahre alte Unfallgegner und ein Mitfahrer von ihm kamen derweil mit leichten Verletzungen in Kliniken. (Quelle: dpa)