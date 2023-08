Ähnliche Wirkungsweise wie KO-Tropfen: Berauschter (21) will gefälschtes Rezept einlösen

WEYERBUSCH. Am 18.8.2023 wurde der Polizei Altenkirchen mitgeteilt, dass in einer Apotheke in Weyerbusch ein junger Mann ein Rezept für ein Medikament einlösen wollte, welches nicht für den freien Markt bestimmt war, da es eine ähnliche Wirkungsweise wie KO-Tropfen auslöst.

Das Präparat mindert stark das Schmerzempfinden, kann Bewusstlosigkeit hervorrufen und wird überwiegend in der Notfallmedizin eingesetzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass es sich bei dem Rezept um eine Fälschung handelt. Im Zuge der weiteren Sachbearbeitung konnten weitere gefälschte Rezepte, diverse verschreibungspflichtige Medikamente sowie ein Teleskopschlagstock sichergestellt werden.

Der Beschuldigte, welcher zuvor mit einem PKW vorgefahren war, stand ferner unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem 21-jährigem wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin kommen auf ihn entsprechende Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)