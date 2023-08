Trier: Angriffe auf Passanten in der Brotstraße – Polizei sucht möglichen Geschädigten

TRIER. Bereits am Donnerstag, den 27. Juli 2023, informierte eine Zeugin die Polizei gegen 22.20 Uhr darüber, dass ein aggressiver Mann versuche, Passanten in der Brotstraße, in Höhe eines alteingesessenen Herrenausstatters, zu attackieren.

Die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Trier konnte den Mann in einer angrenzenden Straße abseits des Ereignisortes lokalisieren und kontrollieren.

Die Zeugin stellte sich den Beamten ebenfalls zur Verfügung. Allerdings befand sich ein Mann, der angegriffen und vielleicht auch verletzt wurde, nicht mehr vor Ort. Die Zeugin sagte, dass sich dieser Mann mit einem Regenschirm gegen die Angriffe schützte.

Die Polizei sucht nun diesen Mann, der Opfer und Zeuge des aggressiven Verhaltens des Tatverdächtigen sein könnte und bittet ihn, sich mit der Polizei Trier in Verbindung zu setzen.

Der Tatverdächtige wird als etwa 20-Jähriger und klein von Statur, ca. 160 cm groß, beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine Kappe und eine Jeans und führte einen Rucksack mit sich.

Zeugen, insbesondere das potentielle Opfer, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)