Trier: Offene Fragen zum Wohnmobilplatz im Tiergartental

TRIER. Die Wohnmobilanlage im Tiergartental soll vergrößert werden. Für das Vorhaben der Gutsweinstuben von Nell hat der Stadtrat jetzt das Planverfahren auf den Weg gebracht. Vorangegangen war eine Debatte über die Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt und über die generelle Ausrichtung des Tourismus in Trier.

Bisher gibt es im Tiergartental in Olewig 18 Stellplätze für Wohnmobile in der Nähe der Gutsweinstuben von Nell. Das berichtet die Rathaus Zeitung Trier in ihrer aktuellen Ausgabe vom Dienstag.

Erweiterung um 20 Stellplätze geplant

Aufgrund der steigenden Nachfrage will der Gastronomiebetrieb die Anlage um weitere 20 Stellplätze erweitern und gleichzeitig baurechtlich absichern. Dafür soll eine bisherige Weinbaufläche in Anspruch genommen werden. Das Baudezernat unterstützt das Vorhaben grundsätzlich als sinnvolle Ergänzung des Angebots für Kurzzeit-Touristen in Trier, wie es in der Beschlussvorlage zur Aufstellung des Bebauungsplans „Wohnmobil-Stellplatz Tiergartental” (BOL 31) heißt.

Sanitäre Anlagen sind nicht vorgesehen, die Wohnmobile oder Anhänger müssen also über eine eigene Toilette und Trinkwasserversorgung verfügen. Saison- oder Dauercamping soll ausgeschlossen werden. Die bisherige Anlage ist über einen privaten Wirtschaftsweg des Investors erschlossen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens soll eine öffentliche Verkehrserschließung sichergestellt werden.

Kritik im Stadtrat von den Grünen

Im Stadtrat übten Ole Seidel und Richard Leuckefeld (Bündnis 90/Die Grünen) Kritik an der Planung. Ein „bis zum letzten Quadratmeter versiegelter Auto-Stellplatz” passe nicht in das „wichtige Naherholungsgebiet” Tiergartental. Seidel plädierte statt dessen für einen Campingplatz mit sanitären Anlagen, den auch Zelturlauber nutzen können. Dem Thema Nachhaltigkeit müsse in den weiteren Planungen ein hoher Stellenwert eingeräumt werden. Leuckefeld zweifelte am Bedarf und wies darauf hin, dass es im Messepark bereits einen ausreichend großen Stellplatz für Wohnmobile gebe.

CDU fordet Zufahrt für Gärtnerei

Matthias Melchisedech (CDU) bemerkte, dass auch die Gärtnerei Schmidgen im Tiergartental auf den Wirtschaftsweg als Zufahrt angewiesen sei. Sofern es bei der Vergrößerung des Wohnmobilstellpatzes zu einer Schließung des Wegs komme, müsse zunächst eine alternative Zufahrt für die Gärtnerei geschaffen werden.

Die Linke findet die Idee “abwegig”

Jörg Johann (Die Linke) bezeichnete die Idee eines Campingplatzes an dieser Stelle als „abwegig” und sprach sich gegen den Bau von sanitären Anlagen aus. Sven Teuber (SPD) schlug vor, alle Anregungen und Bedenken, die auch im Ortsbeirat geäußert worden seien, im weiteren Verfahren aufzugreifen, was Baudezernent Dr. Thilo Becker auch zusagte.

Unter diesen Voraussetzungen stimmte der Stadtrat schließlich mit großer Mehrheit der Aufstellung des Bebauungsplans zu. Es gab zwei Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen bei den Grünen. Als nächster Schritt steht demnächst eine erste Beteiligungsrunde der Öffentlichkeit mit der Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme auf dem Programm.

(Quelle: RATHAUS ZEITUNG TRIER, 18.07.23, Ralph Kießling)