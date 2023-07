Bitburg: 27-jähriger Ausreisepflichtiger flüchtet – Festnahme unter Androhung von Taser

BITBURG. Wie die Polizeiinspektion Bitburg mitteilt, kam es am heutigen Donnerstag, 13.07.2023, in der Doktor-Hanns-Simon-Straße in Bitburg zu einer öffentlichkeitswirksamen Festnahme durch zivile Polizeikräfte.

Anlass war die Abschiebung eines vollziehbar ausreisepflichtigen 27-jährigen Mannes. Dieser hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach seiner Abschiebung widersetzt. Am heutigen Tag entzog er sich erneut durch Flucht der Festnahme.

Der Mann flüchtete bei Erkennen der Polizeibeamten von der Balthasar-Fischer-Straße über private Gärten in die Doktor-Hanns-Simon-Straße. Dort konnte er von den Polizeikräften umstellt werden.

Da der bereits vorbestrafte Mann mit einem Messer drohte und als gewaltbereit bekannt war, wurde ihm der Einsatz des Elektroimpulsgerätes sowie der Schusswaffe angedroht. Daraufhin gelang es den Beamten den Mann widerstandslos festzunehmen.

Er wurde im Anschluss in die Landeseinrichtung für Asylbegehrende und Ausreisepflichtige nach Ingelheim verbracht.