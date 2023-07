49-Jährige kracht mit Pkw gegen Laterne: Feuewehr befreit Fahrerin aus Wrack

KAISERSLAUTERN. Wie die Polizei Westpflalz mitteilt, fuhr eine 49-jährige Autofahrerin am heutigen Donnerstagmorgen, 13.07.23, auf der Mainzer Straße in Kaiserslautern in Richtung Innenstadt.

Kurz nach der Kreuzung Gersweilerweg kam die Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Laterne. Da die Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, musste sie durch die Feuerwehr befreit werden.

Ein hinzugerufener Notarzt versorgte die Frau noch vor Ort, bis sie durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde.

Aufgrund der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Mainzer Straße stadteinwärts bis in den frühen Nachmittag gesperrt. Die Ursache für den Unfall ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.