Hunsrück: Wohnmobil kracht frontal in Pkw und Transporter – Vier Schwer- und zwei Leichtverletze auf der B50

SIMMERN. Wie die Polizei Koblenz mitteilt, geriet am heutigen Montag, 26.06.23, ein Wohnmobil innerhalb der Baustelle auf der B50 in Höhe der Anschlussstelle Simmern/Mitte in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem PKW und einem Transporter.

Insgesamt wurden durch die Kollision sechs Personen verletzt, hiervon vier Personen schwer und zwei leicht verletzt. Die Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Die Beifahrerin des Wohnmobils musste nach der Befreiung durch die Feuerwehrkräfte aus dem beschädigten Fahrzeug mit dem Rettungshubschrauber in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus geflogen.

Alle Beteiligten sind nach Informationen der Polizei außer Lebensgefahr.

Die Sperrung der B50 wird nach Beendigung der Reinigungsarbeiten durch den LBM in den kommenden Minuten wieder freigegeben.