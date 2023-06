IHK-Umfrage: Schlechtere Geschäfte erwartet – Saarwirtschaft in der Sommerflaute

SAARBRÜCKEN. Die Saarwirtschaft steckt in der Sommerflaute. Die Erwartungen in der Industrie seien unverändert verhalten, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland am Montag mit. Nach einer Umfrage rechneten in den nächsten sechs Monaten nur 5 Prozent der Betriebe mit besseren, 14 Prozent dagegen mit schlechteren Geschäften. Die restlichen 81 Prozent gingen von einer gleichbleibenden Entwicklung aus. An der Umfrage im Juni hatten sich laut IHK rund 300 Unternehmen mit gut 100.000 Beschäftigten beteiligt.

«Zwar haben Lieferengpässe und hohe Energiepreise zuletzt etwas an Bedeutung verloren. Jetzt aber schwächelt zunehmend die Nachfrage nach Investitionsgütern in Folge der steigenden Zinsen», teilte IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Thomé mit. Fehlendes Personal und die vergleichsweise hohe steuerliche Belastung schränkten die Unternehmen zusätzlich ein.

37 Prozent der befragten Unternehmen etwa in der Elektroindustrie bewerteten ihre Geschäftslage mit gut oder sehr gut, 50 Prozent mit befriedigend und 13 Prozent schlecht. Im Dienstleistungsgewerbe berichten 91 Prozent der befragten Unternehmen über gute oder befriedigende Geschäfte.