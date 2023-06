Trier: Organist aus Chartes spielt Bach im Dom

TRIER. Der aus Lüttich stammende Jean-Luc Thellin wurde im Februar 2023 zum Titularorganisten der Kathedrale von Chartres ernannt. Am Dienstag, 13. Juni, spielt er um 20.00 Uhr ein Konzert im Trierer Dom.

Thellin ist Professor für Orgel am Konservatorium in Neuchâtel und am Conservatoire à Rayonnement Départemental in Chartres. Auf seinem Trierer Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach (Orgelfassung des Eingangschores der Matthäus-Passion), die Vater-unser-Sonate von Felix Mendelssohn-Bartholdy und schließlich die große Sonate in c-Moll „Der 94. Psalm“ von Julius Reubke, einem bedeutenden Liszt-Schüler, der bereits im Alter von 24 Jahren starb.

Der Gastorganist aus Chartres ist Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe und spielt bei Internationalen Festivals in Europa und Nordamerika. Seine besondere Leidenschaft gilt den Orgelwerken von J.S. Bach, César Franck und Maurice Duruflé, deren Gesamtwerke er mehrfach in Konzerten aufführte. Seine Aufnahmen der Werke von César Franck und Johann Sebastian Bach wurden von Resmusica, Crescendo, Classiquenews ausgezeichnet.

Karten zum Konzert gibt es zu jeweils gleichem Preis an der Abendkasse und im Vorverkauf an allen bekannten Stellen. (Quelle: Dommusik Trier)