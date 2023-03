Luxemburg: Gewalt nach Fußballspiel – Schläge, Drohungen und geklaute Fan-Artikel

DIFFERDINGEN. Gegen 18.40 Uhr am Sonntagabend wurden im Anschluss eines Fußballspiels in Differdingen zwei junge Männer von einer Gruppe Fans der gegnerischen Mannschaft in ihrem Pkw auf einem Parkplatz in der avenue du Parc des Sports angegriffen bedroht und bestohlen.

Dem Fahrer wurde ein Schlag durch das offene Fenster verabreicht und dessen Kappe wurde entwendet. Des Weiteren wurden eine Fan-Flagge und Trommelsticks aus dem Wagen gestohlen, nachdem der Beifahrer von einem vermummten jungen Mann aus diesem gezogen worden war. Abschließend wurde noch der Seitenspiegel an deren Fahrzeug durch einen Schlag zerstört.

Nachdem die Polizei die Angreifer ermitteln konnte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet und Strafanzeige gegen die Tatverdächtigen errichtet. (Quelle: Police Grand-Ducale)