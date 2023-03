Feierliche Amtseinführung: Birgit Dreiling ist neue Dienststellenleitern der PI Prüm

PRÜM. Mit Wirkung zum 1. März 2023 hat der stellvertretende Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Trier, Kriminaldirektor Frank Gautsche, Frau Polizeihauptkommissarin (PHK´in) Birgit Dreiling zur Leiterin der Polizeiinspektion (PI) Prüm ernannt.

Die neue Dienststellenleiterin übernimmt damit die seit Dezember 2022 vakante Stelle, nachdem der bisherige Inspektionsleiter, Herr Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Georg Bührmann, als Dienststellenleiter zur PI Morbach gewechselt war.

Im Rahmen einer Feierstunde am vergangenen Freitag, 10. März, im Konvikthaus in Prüm begrüßte Regierungsdirektor Anton Geiger, Abteilungsleiter Polizeiverwaltung im Polizeipräsidium Trier, geladene Gäste aus Politik, Verwaltung, der Öffentlichkeit, von Kooperationspartnern, Führungskräften der Polizei und Mitarbeiterinnen und Mutarbeitern der PI Prüm zur offizieller Amtsübergabe.

Zunächst bedankte sich Regierungsdirektor Geiger beim bisherigen Dienststellenleiter, EPHK Georg Bührmann, für die gute Arbeit, die er in den mehr als vier Jahren an der Spitze der Inspektion geleistet hat. Mit der charmanten Art, die der in Cloppenburg geborene 59-Jährige bei seiner Amtsführung an den Tag lege, habe er vieles in der Eifel erreicht und sei auch längst an seiner neuen Wirkungsstätte im Hunsrück, bei der PI Morbach, angekommen. Diese Dienststelle leitet Bührmann seit dem 1. Dezember 2022. Hierfür wünschte Geiger ihm weiterhin viel Erfolg.

Nicht alltäglich und deshalb besonders zu würdigen sei die Leistung des stellvertretenden Dienststellenleiters der PI Prüm, Herrn EPHK Richard Schleder, der die Dienststelle in der Interimsphase von Dezember bis März leitete. Besonders deshalb, weil es schon die zweite Übernahme der Dienststellenleitung für mehrere Monate der Vakanz durch den Stellvertreter war. So wie jetzt hatte Schleder die PI Prüm auch vor der damaligen Amtsübernahme durch EPHK Bührmann über einen längeren Zeitraum verantwortlich geführt. Für dieses Selbstverständnis und Engagement danke Geiger den stellvertretenden Dienststellenleiter besonders.

“Ich freue mich persönlich ganz besonders, dass Sie, liebe Frau Dreiling, nun als Dienststellenleiterin der PI Prüm herausgehobene Führungsverantwortung innerhalb des Polizeipräsidiums (PP) Trier übernehmen!” Mit diesen Worten begrüßte Regierungsdirektor Geiger die 49-jährige Polizeihauptkommissarin Birgit Dreiling in ihrem neuen Amt.

Birgit Dreiling trat 1990 in den Polizeidienst ein und absolvierte nach mehreren Aus- und Fortbildungsstationen 2002 ihr Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz – als Jahrgangsbeste, wie Herr Geiger betonte. Nach der Verwendung im Wechselschichtdienst bei mehreren Dienststellen des PP Trier – meist in der Eifel, oft in Prüm – übernahm sie 2007 erstmals Führungsverantwortung als stellvertretende und wenig später als Dienstgruppenleiterin bei der PI Prüm.

2018 wurde Birgit Dreiling zur stellvertretenden Leiterin der Polizeiinspektion Wittlich ernannt, wo sie schon damals ihrem jetzigen Vorgänger, Georg Bührmann, ins Amt folgte. Gemeinsam mit der PI-Leiterin, Polizeirätin Eva Birkholz, bildete sie seinerzeit die erste weibliche Doppelspitze in der Leitung einer Polizeiinspektion in Rheinland-Pfalz. Für Regierungsdirektor Geiger folgerichtig, übernimmt sie nun Führungsverantwortung bei der Polizeiinspektion Prüm.

Hier ist sie nun nicht nur verantwortlich für 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle, sondern darüber hinaus für die Sicherheit der ca. 45.000 Einwohnerinnen und Einwohner in 101 Gemeinden ihres Dienstbezirks. Damit kehrt die gebürtige Eifelerin zu ihren Wurzeln zurück, ist sie doch in einer Gemeinde unweit von Prüm aufgewachsen und zuhause.

In einer kurzen Ansprache bedankte sich EPHK Bührmann bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der PI Prüm, der Bundespolizei und den Kooperationspartnern in den Kommunen, den Feuerwehren und Hilfsdiensten sowie bei den Polizeivertretern der benachbarten Länder Luxemburg, Belgien und Nordrhein-Westfahlen, mit denen die PI Prüm gemeinsame Grenzen betreut. Es sei ihm eine Ehre gewesen!

Für sie sei es wie ein Nachhause-Kommen, freute sich Polizeihauptkommissarin Birgit Dreiling bei ihrer Antrittsrede. Für das damit in sie gesetzte Vertrauen bedankte sie sich herzlich bei Anton Geiger und der Behördenleitung des Polizeipräsidiums Trier.

Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit ihren neuen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Teilweise kenne sie diese schon sehr lange, mit vielen von ihnen sei sie schon gemeinsam Streife gefahren und habe mache Einsatzsituation bestanden. Zwei Themen seien ihr besonders wichtig. Dies sei zum einen die steigende Anfeindung bis hin zu Übergriffen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfs- und Rettungsdiensten, von Feuerwehren und nicht zuletzt auch auf Polizeibeamtinnen und -beamte. Hier forderte sie die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger in und um Prüm zur Unterstützung und Solidarität auf.

Zum anderen stellt sie die Zusammenarbeit mit den Menschen in der Eifel und den Kooperationspartnern im In- und benachbarten Ausland als zentrales Erfolgskriterium für ihre zukünftige Arbeit heraus. Ihrem Vorgänger Bührmann und ihrem Stellvertreter Schleder dankte sie für die Vorarbeit, die sie hier bereits geleistet hätten.

In einem Grußwort für die kommunalen Kooperationspartner bedankte sich Landrat Andreas Kruppert bei Georg Bührmann für die ausgesprochen positive Zusammenarbeit, auch aber nicht nur während der Herausforderungen der Corona-Pandemie und des Hochwassers von 2021. Birgit Dreiling begrüßte der Landrat “zurück in der Heimat”, er freue sich außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit der 49-Jährigen, der ein guter Ruf als kompetente Polizeibeamtin und lebensfrohe Eifelerin vorauseile.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbieter der Dienststelle überbrachte Thorsten Hepp, Vorsitzender des örtlichen Personalrats der Polizeidirektion Wittlich, Glückwünsche an die neue Dienststellenleiterin, der er die uneingeschränkte und konstruktive Zusammenarbeit für das Wohl der Bediensteten in Aussicht stellte. Hepp bedankte sich für die immer angenehme Kooperation bei dem scheidenden PI-Chef, Georg Bührmann, und wünschte ihm in seinem neuen Amt in Morbach alles Gute. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)