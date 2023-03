++ Aktuell: Louise (12) wurde von zwei Kindern (12/13) mit mehreren Messerstichen getötet ++

KOBLENZ. Nach der Tötung einer Zwölfjährigen aus dem siegerländischen Freudenberg hat die Polizei und Staatsanwaltschaft Koblenz weitere Details bekanntgegeben.

Demnach wurde Louise von zwei Mädchen, im Alter von zwölf und dreizehn Jahren, mit mehrere Messerstichen getötet! Dies bestätigte das Ergebnis der Obduktion. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Zwölfjährige dort getötet, wo sie auch aufgefunden wurde. Die zwei Kinder stammen aus dem Bekanntenkreis des getöteten Mädchens.

Weiter teilte der Oberstaatsanwalt mit, dass aufgrund von rechtlichen Gründen, des Persönlichkeitsrechtes und des Jugendschutzes nur wenige Informationen weitergeben werden können. Zum genauen Verhalten der Kinder und zum Motiv sei daher keine Aussage zu tätigen. Die strafunmündigen Kinder seien nun in der Obhut des Jugendamtes. Die Kinder räumten die Tat ein und machten ebenfalls Angaben zur Tat.

Das zwölfjährige Mädchen war am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges auf rheinland-pfälzischem Gebiet unmittelbar an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Das Kind war am Samstag als vermisst gemeldet worden.