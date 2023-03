Region: Diebesgut im Innenfutter – renitente Ladendiebin beißt Zeugen

IDAR-OBERSTEIN. Am Freitag, 10.3., wurde eine Ladendiebin in einem Drogeriemarkt im Bereich der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein gemeldet. Durch ein Innenfutter in der Jacke versuchte die 28-Jährige, diverse Kosmetikartikel im Wert von über 100 Euro zu stehlen. Beim Passieren des Kassenbereichs lösten jedoch die Sicherungen der Waren aus, woraufhin die Beschuldigte versuchte zu flüchten.

Nach kurzer Verfolgung konnte sie durch Zeugen zunächst festgehalten werden. Um sich diesen zu entziehen biss, die Beschuldigte einen der Zeugen in die Hand und versuchte erneut zu flüchten, was schlussendlich einige Meter weiter unterbunden werden könnte. Die Diebin wurde den Beamtinnen und Beamten der Polizei Idar-Oberstein übergeben. Das Diebesgut wurde dem Drogeriemarkt übergeben. Die Person wurde nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme entlassen. (Quelle: Polizeiinspektion Idar-Oberstein)