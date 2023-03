++ 12-Jährige vermisst – Fundort von weiblichem Leichnam liegt in Rheinland-Pfalz ++

In Südwestfalen wird seit Samstagabend eine Zwölfjährige vermisst. Am Sonntagmittag wird in einem Waldstück in Rheinland-Pfalz ein weiblicher Leichnam entdeckt. Ob es sich um das Mädchen handelt, ist noch unklar.