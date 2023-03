Nach schrecklichem Unfall mit drei Toten: Luxemburger Polizei sucht Zeugen!

LUXEMBURG-NEUDORF. Nach dem Unfall in Luxemburg-Neudorf von heute Morgen 10.10 Uhr, sucht die Police Grand-Duale nach Zeugen.

Bei dem Unfall waren drei Menschen verstorben und eine trug schwere Verletzungen davon. Um den genauen Unfallverlauf analysieren zu können, sucht die Polizei nach einem Fußgänger/in, welche/r unmittelbar vor dem schrecklichen Unfall, die später zu Tode gekommene Fußgängerin, auf dem Bürgersteig gekreuzt hat.

Außerdem bittet die Polizei die Fahrer der Autos, die sich zur Unfallzeit hinter dem angehaltenen Bus in einer Schlange wartend, befanden und den Verkehrsunfall miterlebt haben, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Alle Hinweise in dieser Angelegenheit bitte an die Polizeidienststelle Luxemburg Tel: 244401000