Das war knapp: Eifel-Mosel Bären gewinnen bei ESC Darmstadt Dukes mit 1:3

BITBURG. Mit dem Sieg gegen Darmstadt haben die Eishockey-Cracks der Eifel-Mosel-Bären am Wochenende am Ende ihre Pflicht erfüllt und 3 wichtige Punkte erspielt.

Im ersten Drittel gab es zunächst eine Strafzeit für heimischen Dukes, welche die Bären jedoch nicht zu einen Treffer nutzen konnten. Im Gegensatz dazu kassierten die Bären in der 15. Spielminute ebenfalls eine Strafzeit. Die numerische Unterzahl war gerade überstanden da stand es 1:0 für die Dukes. Jan Eubel lautete in der 17. Minute der Torschütze. Mit diesem Ergebnis startete auch der Mittelabschnitt. Auch hier passierte nicht viel zählbares. Jedoch drehten die Bären durch einen Doppelschlag, binnen weniger Minuten, dass Spiel. Stefan Wanken (35.) sorgte für den Ausgleich ehe Nico Rietz (37.) zur 1:2 Führung traf.

Mit dieser knappen Führung startete der Schlussabschnitt. Hier gab es hüben wie drüben die ein oder andere Strafzeit. Die Entscheidung zu Gunsten der Bären fiel in der 48. Minute. Trainer Michal Janega war es vorbehalten mit dem 1:3 den Schlusspunkt in diesem Spiel zu setzen.

Am Ende zählt wie so oft das Ergebnis und die 3 Punkte, auch wenn sich die Bären lange schwer taten. Andererseits sollte man Darmstadt ein Lob aussprechen, da sie das Spiel lange ausgeglichen gestalteten. Nach dem 1:0 der Dukes, kamen die Bären zurück und drehten das Spiel. Zudem ließen sie nach dem Rückstand keinen weiteren Gegentreffer mehr zu. Keines der 4 Tore fiel in Unter- bzw. Überzahl, was es so auch nicht oft gibt.

Die Bären haben nun am 26.03.23 19:00 Uhr zu Hause gegen die Löwen Frankfurt ein „Endspiel“ in Hinblick aufs Final-Four. Mit den vielen heimischen Fans sollen die fehlenden Punkte gesichert werden.

Tore:

1:0 (17.) Jan Eubel (Ivan Rosca, Moritz Werner)

1:1 (35.) Stefan Wanken (Alexander Burdekin, Thomas Barth)

1:2 (37.) Nico Rietz (Stefan Tschammer, Lukas Golumbeck)

1:3 (48.) Michal Janega (Nico Rietz, Stefan Tschammer)