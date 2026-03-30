++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für BENZIN ziehen kräftig an ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Montagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 31.03.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag, 31.03.26, 00.00 Uhr:

Der Preise für Super 95 und Super Plus (Super 98) gehen ab Mitternacht stark nach oben!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Dienstag dann weiter 2,005 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht um 5,8 Cent hoch, und der Liter kostet am Dienstag dann 1,758 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) wird um 4,4 Cent teurer, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstag 1,858 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu