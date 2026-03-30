Trier: Brutaler Angriff im Stadtbus – Ältere Dame gewürgt

TRIER – Am Donnerstag, den 26. März 2026, ereignete sich in einem Linienbus der Stadtwerke Trier (Linie 13) ein folgenschwerer Zwischenfall.

Gegen 17.15 Uhr kam es an der Haltestelle Simeonstiftplatz zu einer Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine ältere Frau von einem ebenfalls älteren Mann tätlich angegriffen. Der Tatverdächtige soll das Opfer am Kragen fixiert und gewürgt haben. Die Hintergründe des Streits sind zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar.

Passantin greift ein und verhindert Eskalation

Der Vorfall wurde durch das beherzte Eingreifen einer bisher unbekannten Zeugin beendet. Die Frau beobachtete den Angriff, intervenierte sofort und leistete der Seniorin Beistand. Durch diese Zivilcourage konnten schwerere Verletzungen vermutlich verhindert werden. Die Heldin verließ die Unfallstelle vor dem Eintreffen der Polizei. Sie wird als Person mit dunklen Haaren beschrieben. Ihr Zeugnis ist für die juristische Aufarbeitung des Falls von entscheidender Bedeutung.

Polizeiwache Trier-Innenstadt bittet um Kontaktaufnahme

Die Polizei hat ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zur lückenlosen Rekonstruktion des Tathergangs werden nun Zeugen gesucht. Insbesondere die dunkelhaarige Frau wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch andere Fahrgäste der Linie 13 in Richtung Gilbertstraße können wichtige Informationen liefern. Hinweise werden unter der Rufnummer 0651-983-44251 oder per E-Mail entgegengenommen. Die Sicherheit im öffentlichen Nahraum bleibt ein zentrales Anliegen der Trierer Polizei.