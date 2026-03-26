Thalfang: Erbeskopf-Realschule plus jetzt in Trägerschaft des Landkreises Bernkastel-Wittlich

THALFANG – Lange nach Abschluss der letzten rheinland-pfälzischen Schulstrukturreform ist zum 1. Januar 2026 auch die Erbeskopf-Realschule plus Thalfang in die Schulträgerschaft des Landkreises Bernkastel-Wittlich gewechselt.

Nach Einführung der Realschulen plus und Abschaffung der bis dahin etablierten Real- und Hauptschulen war es stets Bestreben des Landkreises Schulträger aller weiterführenden Schulen im Landkreis zu werden, um kreisweit eine einheitliche Struktur in der Schulträgerschaft zu haben. Auf Grund der vom Land angekündigten Kommunal- und Gebietsreform, in deren Rahmen die Verbandsgemeinde Thalfang aufgelöst werden sollte, wurde die Schulträgerschaft der Erbeskopf-Realschule plus zunächst nicht übernommen, da der Wechsel von Thalfang inklusive der Schule in den Landkreis Trier-Saarburg eine von mehreren Möglichkeiten darstellte.

Nachdem das Land die Kommunalreform zwischenzeitlich für beendet erklärt und die Verbandsgemeinde Thalfang weiterhin Bestand hat, war es erneut Bestreben der Verbandsgemeinde als bisherigem Träger der Erbeskopf-Realschule plus und des Landkreises, die Schule in Trägerschaft des Landkreises zu überführen. Nach Verhandlungen und übereinstimmenden Beschlüssen von Kreis und Verbandsgemeinde zur Übertragung der Schulträgerschaft hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion als Schulbehörde verfügt, dass die Schulträgerschaft der Erbeskopf-Realschule plus zum 1. Januar 2026 von der Verbandsgemeinde Thalfang an den Landkreis Bernkastel-Wittlich übertragen wird. Damit endete für alle Beteiligten die Zeit der Ungewissheit über die künftige Trägerschaft.

Erbeskopf-Realschule plus die 18. Schule in der Trägerschaft des Kreises

Seit Beginn des Jahres ist die Erbeskopf-Realschule plus nun die 18. Schule in Trägerschaft des Landkreises Bernkastel-Wittlich, der damit Träger alle weiterführenden Schulen und öffentlichen Förderschulen im Landkreis ist.

Um sich einen persönlichen Eindruck von der neuen Schule in der Kreisträgerschaft zu verschaffen, hat Landrat Andreas Hackethal die Erbeskopf-Realschule plus gemeinsam mit der zuständigen Geschäftsbereichsleiterin für Schulen, Stefanie Sakwerda, sowie den zuständigen Fachbereichsleitern Burkhard Born (Gebäudemanagement) und Stefan Schmitt (Bildung und Kultur) besucht.

Bei einem konstruktiven Austausch mit Schulleiterin Sabine Becker und dem stellvertretenden Schulleiter Dr. Reinhold Ruf konnte sich das Team von der Kreisverwaltung von den guten schulischen Bedingungen und den pädagogischen Konzepten der Erbeskopf-Realschule plus überzeugen. Darüber hinaus bestand Gelegenheit zum Austausch und zum persönlichen Kennenlernen mit dem Personal des Schulträgers, wie beispielsweise Schulsekretärin Ulrike Klein und Hausmeister André Lehnen, sowie dem Hauswirtschafts- und Reinigungspersonal, deren Arbeitsverhältnisse im Rahmen des Schulträgerwechsels durch den Landkreis von der Verbandsgemeinde übernommen wurden.

„Das Team aus Schulleitung, Lehrpersonal und dem Personal des Schulträgers sorgt hier an der Erbeskopf-Realschule plus seit Jahren für gute Bildungschancen und individuelle Förderung aller Kinder in einem behüteten und überschaubaren Schulzentrum. Ich bin überzeugt, dass hier auch künftig unter Trägerschaft des Landkreises erfolgreiche Bildungswege beschritten werden. Hierfür werde ich mich gerne einsetzen“, zeigte Landrat Hackethal sich bei seinem Antrittsbesuch begeistert. Nach Abschluss der mit dem Schulträgerwechsel verbundenen Formalitäten startet der Landkreis nun auch mit Investitionen in die Schule, um dauerhaft beste Bildungschancen zu ermöglichen. So soll zunächst in die Schul-IT investiert (u. a. Netzwerktechnik, Datensicherheit, interaktive Tafelsysteme) und im kommenden Jahr die Sporthalle saniert werden.