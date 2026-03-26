Auto brennt nach Aufprall auf Sattelzug – A61 bei Speyer wieder frei

SPEYER – Ein Mann ist auf der Autobahn 61 bei Speyer mit seinem Auto auf einen Lastwagen aufgefahren.

Durch den Aufprall geriet das Auto in Brand, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer habe dabei leichte Verletzungen an der Hand erlitten.

Zu dem Unfall war es gekommen, weil ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug knapp vor dem 34-Jährigen von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte. Der Autofahrer wich nach rechts auf die Ausfahrtsspur zum Rastplatz aus, um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu vermeiden. Dabei stieß er gegen den dort abgestellten Sattelzug.

Ein Übergreifen der Flammen auf den Lastwagen konnte verhindert werden, da der 60-jährige Fahrer den Sattelzug nach dem Aufprall einige Meter weit nach vorn fuhr. Nach dem bislang unbekannten Fahrer, der den Fahrstreifen wechselte, wird jetzt gesucht. Er fuhr nach dem Unfall einfach davon.

Am frühen Morgen noch reinigten Einsatzkräfte die Fahrbahn, wie ein Sprecher sagte. Die Spur in Richtung Norden war deshalb zeitweise gesperrt. Mittlerweile sei die gesamte Fahrbahn wieder freigegeben.