Große Aufregung in Koblenz: Bank überfallen, Täter gefasst, Waffe nur Spielzeug!

KOBLENZ. Ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Bankfiliale in der Koblenzer Innenstadt hat am Donnerstagmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Täter konnte jedoch kurz nach der Tat im Nahbereich der Bank festgenommen werden. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

Überfall auf Bankfiliale in der Koblenzer Innenstadt

Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Donnerstag, 26. März 2026, gegen 12.05 Uhr über einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Bankfiliale am Altlöhrtor in Koblenz informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Täter nach dem Überfall die Filiale zunächst. Die inzwischen eingetroffenen Polizeikräfte konnten den Mann jedoch wenig später bei einer günstigen Gelegenheit in unmittelbarer Nähe der Bank widerstandslos festnehmen.

Täter ist 62 Jahre alt

Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 62-jährigen Mann.

Weitere Hintergründe zur Tat oder zu einem möglichen Motiv wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Verwendete Waffe war eine Spielzeugpistole

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei der vom Täter verwendeten Schusswaffe um eine Spielzeugpistole handelte.

Nach Angaben der Polizei bestand keine Gefahr für das Bankpersonal oder Passanten.

Niemand verletzt – Kriminalpolizei ermittelt

Bei dem Überfall wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von der Kriminalpolizei geführt.