Trier: Wegen Bahnarbeiten – Moseluferweg zwischen Pallien und Pfalzel wird gesperrt

Wer in den kommenden Tagen auf dem Moseluferweg in Trier unterwegs ist, muss sich auf Einschränkungen einstellen. Wegen Böschungsarbeiten der Deutschen Bahn entlang der Trierer Weststrecke wird der Weg zwischen Pallien und Pfalzel vorübergehend gesperrt. Besonders Radfahrer müssen in diesem Zeitraum eine Umleitung nutzen.

Moseluferweg ab 31. März gesperrt

Nach den vorliegenden Informationen ist der Moseluferweg im Abschnitt zwischen den Trierer Stadtteilen Pallien und Pfalzel ab Dienstag, 31. März, bis voraussichtlich Freitag, 10. April, gesperrt.

Grund dafür sind Böschungsarbeiten der Deutschen Bahn entlang der Trierer Weststrecke.

Umleitung für Radfahrer über das östliche Moselufer

Für den aus Richtung Süden kommenden Fahrradverkehr wird bereits ab der Römerbrücke auf das östliche Moseluferumgeleitet. Über die Eisenbahnbrücke Pfalzel geht es anschließend zurück auf die andere Seite.

Für den aus Richtung Norden kommenden Verkehr gilt die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Wer also regelmäßig auf dieser Strecke mit dem Rad unterwegs ist, sollte in den kommenden Tagen mehr Zeit einplanen und sich auf die geänderte Wegeführung einstellen.

Anlieger dürfen Abschnitt weiter nutzen

Für Anlieger gibt es eine Ausnahme: Sie können den Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad ab der Römerbrücke bis zur Eisenbahnunterführung an der Kölner Straße weiterhin benutzen.

Damit bleibt der Bereich zumindest eingeschränkt erreichbar, auch wenn der durchgehende Verkehr auf dem Moseluferweg während der Arbeiten unterbrochen ist.