Salmonellen in Nahrungsergänzungsmittel: Firma aus RLP ruft Produkt zurück

Krankheitserreger festgestellt: Ein Unternehmen warnt vor einem Gesundheitsrisiko bei bestimmten Moringa-Kapseln – das Geld gibt es zurück.

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Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

NEUSTADT a. d. WEINSTRAßE. Nach dem Nachweis von Salmonellen wird vor dem Verzehr von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln gewarnt. Bestimmte Bio-Moringa-Kapseln werden vom Händler, der Govinda Natur GmbH mit Sitz in Rheinland-Pfalz, zurückgerufen, wie aus dem Online-Portal lebensmittelwarnung.de hervorgeht.

Betroffen sind demnach Produkte mit einer konkreten Chargen-Nummer, die in mehreren Bundesländern auf dem Markt waren. Betroffen seien Bio-Moringa-Kapseln zu 45 Gramm mit 90 Kapseln und zu 100 Gramm mit 200 Kapseln, mindestens haltbar bis zum 31. Dezember 2027, wie es hieß. Es geht um die Chargen-Nummern 2025201611 und 2025201610. «Wir bitten Sie, das Produkt mit der oben genannten Chargen-Nummer nicht zu verzehren», teilte das Unternehmen mit. Andere Chargen seien nicht betroffen. Käuferinnen und Käufer könnten das Produkt im Handel zurückgeben, der Kaufpreis werde erstattet. (Quelle: dpa)

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