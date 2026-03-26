1. Platz bei „Jugend forscht“: Nachwuchswissenschaftlerin der Junior Uni Daun überzeugt im Fach Chemie

DAUN – Großer Erfolg für die Junior Uni Daun: Die Nachwuchsforscherin Debora Thanaraku hat beim Landeswettbewerb „Jugend forscht“ im Fachgebiet Chemie den 1. Platz erreicht.

Der Wettbewerb fand in diesem Jahr bei der BASF statt und versammelte die besten jungen Talente aus ganz Rheinland-Pfalz.

Mit ihrem Projekt „Liposomenmodelle als Grundlage für neue Wege der Insulinverabreichung“ konnte sie die Jury nachhaltig beeindrucken. In ihrer Forschungsarbeit setzte sie sich mit innovativen Ansätzen in der medizinischen Wirkstoffverabreichung auseinander. Ziel ist es, Insulin künftig möglicherweise effizienter und schonender in den Körper zu transportieren – ein Thema mit hoher gesellschaftlicher Relevanz, insbesondere für Menschen mit Diabetes.

Besonders bemerkenswert ist dabei der Entstehungsprozess der Arbeit: Das gesamte Projekt wurde an der Junior Uni Daun entwickelt – von der ersten Idee über die experimentelle Umsetzung bis hin zur finalen Präsentation. Die Junior Uni bietet jungen Menschen Raum, ihre eigenen Fragestellungen zu verfolgen und wissenschaftlich fundiert zu bearbeiten. Debora Thanarakus Erfolg unterstreicht eindrucksvoll die Qualität dieser Förderung und die Bedeutung frühzeitiger MINT-Bildung.

„Wir sind unglaublich stolz auf Debora Thanaraku und ihre herausragende Leistung“, betont die Junior Uni Daun. „Der Landessieg zeigt, welches Potenzial in jungen Menschen steckt, wenn sie die richtigen Rahmenbedingungen und Unterstützung erhalten.“