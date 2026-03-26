BERLIN. Die hohen Spritpreise haben den politischen Druck in Berlin massiv erhöht – jetzt hat der Bundestag reagiert. Künftig sollen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal pro Tag erhöhen dürfen, und zwar um 12 Uhr mittags. Preissenkungen sollen dagegen weiterhin jederzeit möglich bleiben. Das Maßnahmenpaket wurde mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und Grünen beschlossen und soll nach dem Willen der Koalition noch vor Ostern in Kraft treten.

Neue Regel für Tankstellen: Erhöhung nur noch einmal täglich

Mit der Neuregelung will die Bundesregierung die starken Preissprünge im Tagesverlauf eindämmen. Wer künftig gegen das Verbot verstößt und die Preise öfter anhebt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Euro rechnen. Das Modell orientiert sich am Vorbild Österreich, wo eine ähnliche Regel bereits gilt. Die Koalition verspricht sich davon vor allem mehr Verlässlichkeit für Autofahrer.

Kartellamt bekommt mehr Macht gegen überhöhte Preise

Zusätzlich soll das Bundeskartellamt mehr Befugnisse erhalten. Geplant ist eine Umkehr der Beweislast im Kartellrecht: Unternehmen sollen künftig darlegen müssen, dass Preissteigerungen sachlich gerechtfertigt sind. Dadurch soll es für die Behörden leichter werden, gegen aus ihrer Sicht überhöhte Preise vorzugehen.

Warum die Regierung überhaupt handelt

Hintergrund des Eingriffs sind die seit dem Iran-Krieg stark gestiegenen Preise an den Zapfsäulen. In der Debatte war mehrfach von „Abzocke“ die Rede. Der SPD-Abgeordnete Mahmut Özdemir sprach von einem ersten Schritt und erklärte: „Heute ist der Anfang vom Ende von Preissprüngen. Wir wollen keine Abzocke in diesem Land.“ Auch aus den Ländern kommt Druck auf die Bundesregierung, weitergehende Schritte zu prüfen.

Experten sehen mehr Transparenz – aber nicht automatisch billigeren Sprit

Ob das neue Modell die Preise tatsächlich spürbar senkt, ist allerdings höchst umstritten. Nach Einschätzung von Experten könnte die Regel zwar für mehr Transparenz sorgen, weil Autofahrer Preisbewegungen besser nachvollziehen können. Bisher ändern Tankstellen ihre Preise demnach im Schnitt rund 20 Mal pro Tag, in einzelnen Fällen sogar bis zu 50 Mal. Ob dadurch aber am Ende wirklich günstiger getankt wird, bleibt offen.

Der Ökonom Justus Haucap äußerte Zweifel, ob die Maßnahme die Preise nachhaltig senken kann. Gleichzeitig wird der geplanten Verschärfung im Kartellrecht eine mögliche abschreckende Wirkung auf überzogene Preissteigerungen zugeschrieben. Auch der Bundesverband Freier Tankstellen bezweifelt große Effekte und verweist darauf, dass zentrale Preisbestandteile politisch festgelegt sind – etwa Energiesteuer, CO2-Bepreisung und Mehrwertsteuer. Der BDIwarnte zudem vor tiefgreifenden und riskanten Eingriffen in das Wettbewerbsrecht.

Merz räumt selbst ein: Paket dürfte nicht ausreichen

Bemerkenswert ist auch, dass selbst Bundeskanzler Friedrich Merz die Grenzen des Pakets einräumt. Er sagte laut Deutschlandfunk bei einer Regierungsbefragung, die Maßnahmen würden voraussichtlich nicht ausreichen, um die Preise für Verbraucher wirklich „verträglich“ zu machen. Offen zeigte er sich deshalb für weitere Schritte, etwa eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Diese würde die Menschen allerdings erst bei der nächsten Steuererklärung entlasten.

Übergewinnsteuer weiter im Gespräch

Neben dem nun beschlossenen Paket werden bereits weitere Maßnahmen diskutiert. Dazu zählen eine Spritpreisbremse, eine Übergewinnsteuer oder eine niedrigere CO2-Steuer. Vor allem die Linke und eine Mehrheit der Länder-Verkehrsminister dringen auf eine Prüfung solcher Instrumente. Bei einer Übergewinnsteuer geht es um eine zusätzliche Abgabe auf kriegsbedingte Sonderprofite, um daraus Verbraucher zu entlasten.

Mineralölverband warnt bei längerem Krieg vor Risiken

Unterdessen warnt der Mineralölverband Fuels und Energie, dass sich bei einem längeren Krieg der globale Wettbewerb um Rohöl und Mineralölprodukte weiter verschärfen könnte. Aktuell gebe es jedoch keine Lieferengpässe bei Benzin, Diesel oder Heizöl in Deutschland.