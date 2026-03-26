Promillefahrten und Diebstähle aus Fahrzeugen in Luxemburg — Deutliche Zeichen von Alkoholkonsum

LUXEMBURG. Am heutigen Donnerstag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten und Diebstähle aus Fahrzeugen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 25.3.2026 wurde eine Polizeistreife kurz nach 2.30 Uhr auf der A4 in Richtung Pontpierre auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches auf der Pannenspur stand. Dieses hatte eine Benzinpanne. Da sich der Verdacht auf Alkoholkonsum beim Fahrer erhärtete, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde erstellt.

Am frühen Morgen des 26.3.2026, kurz vor 6.00 Uhr, wurden Polizeibeamte in der Rue de L’Eglise in Petingen auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches mit eingeschaltetem Licht teilweise auf dem Bürgersteig stand. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, bemerkten sie, dass der Motor noch lief und der Fahrer hinter dem Steuer eingeschlafen war. Dieser wies deutliche Zeichen von Alkoholkonsum auf. Der durchgeführte Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv, weswegen ihm ein Vorladungsbericht zugestellt wurde.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 25.3.2026 in ein Fahrzeug auf dem Boulevard Joseph II in Luxemburg-Stadt, bei dem ersten Informationen zufolge ein bis dato unbekannter Täter ins Innere gelangte und eine Tasche entwendete.

In der Nacht zum 26.3.2026 wurde ein weiter Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Avenue Monterey in Luxemburg-Stadt gemeldet, bei dem sich ersten Informationen nach ein Täter Zugang zum Inneren verschaffte und dieses durchwühlte.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: dpa)