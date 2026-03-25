++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für DIESEL und SUPER PLUS sinken ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 26.03.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag, 26.03.26, 00.00 Uhr:

Die Preise für die Kraftstoffe Diesel und Super Plus (Super 98) sinken ab Mitternacht!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird gleich 9,5 Cent günstiger, und kostet am Donenrstag dann 1,982 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Donnerstag dann weiter 1,759 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) wird um 6,0 Cent güntiger, sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag 1,814 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu