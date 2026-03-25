++ Großeinsatz in Sulzbach: Blutige Messer-Attacke in Regionalbahn ++

SULZBACH – In einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Saarbrücken und St. Wendel kam es am heutigen Nachmittag zu einem schwerwiegenden Zwischenfall. Nach offiziellen Polizeiangaben wurde eine Frau von einem Mann mit einem Messer angegriffen.

Der Zug wurde außerplanmäßig im Bahnhof Sulzbach gestoppt. Die Sicherheitsbehörden reagierten umgehend mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort, um die Situation zu sichern.

Festnahme und erste polizeiliche Maßnahmen am Bahnhof Sulzbach

Der mutmaßliche Angreifer konnte unmittelbar nach Eintreffen der Polizei im Bahnhofsbereich festgenommen werden. Die Beamten haben den betroffenen Zugabschnitt gesperrt und mit der Befragung der anwesenden Fahrgäste als Zeugen begonnen. Der polizeiliche Fokus liegt derzeit auf der Rekonstruktion des Tathergangs innerhalb des Waggons. Der Bahnhof Sulzbach war für die Dauer der ersten Maßnahmen teilweise für den Publikumsverkehr eingeschränkt.

Ermittlungsstand und medizinische Versorgung des Opfers

Über das Motiv der Tat sowie die Beziehung zwischen Täter und Opfer liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine gesicherten Erkenntnisse vor. Auch zur medizinischen Verfassung der verletzten Frau machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine detaillierten Angaben. Die Staatsanwaltschaft wird voraussichtlich über den weiteren Fortgang der Ermittlungen entscheiden. Die Spurensicherung im Zug wurde bereits eingeleitet.