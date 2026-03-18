Magische Lichtmomente in Trier: Jahresausstellung der FGT in der Tufa – noch bis 12. April

TRIER. Besondere Lichtstimmungen, eindrucksvolle Motive und kreative Bildideen: In der Tufa Trier ist noch bis zum 12. April 2026 die Jahresausstellung der Fotografischen Gesellschaft Trier (FGT) zu sehen. Unter dem Titel „Das besondere Licht“ präsentieren 50 Fotografinnen und Fotografen ihre Arbeiten – mit Aufnahmen aus Natur, Kultur und Architektur, die auf ganz unterschiedliche Weise faszinieren.

Jahresausstellung in Trier: 50 Fotografen zeigen ihre Sicht auf das Licht

Die Ausstellung im 2. Obergeschoss der Tufa Trier widmet sich einem Thema, das in der Fotografie eine ganz besondere Rolle spielt: dem Licht. Unter dem Motto „Das besondere Licht“ zeigen die Mitglieder der Fotografischen Gesellschaft Trier, wie Licht Stimmungen verändert, Szenen verzaubert und Motive in einem ganz neuen Blick erscheinen lässt.

Zu sehen ist ein breites Spektrum an Bildern – von Landschaften und Naturaufnahmen über kulturelle Motive bis hin zu Architektur-Fotografie. Immer steht dabei das Zusammenspiel von Motiv und außergewöhnlicher Lichtstimmung im Mittelpunkt.

Sonnenaufgänge, Nachtstimmungen und magische Lichtmomente

Die Ausstellung lebt von ihrer Vielfalt. Manche Fotografien zeigen eindrucksvolle Sonnenauf- und -untergänge, andere nehmen Besucher mit an besondere Orte der Erde. Auch Lichtinstallationen, wechselnde Jahreszeiten sowie Tag- und Nachtstimmungen spielen eine wichtige Rolle.

Dadurch entstehen Aufnahmen, die Menschen und Landschaften in einem ganz besonderen Licht zeigen – mal ruhig und stimmungsvoll, mal geheimnisvoll und fast magisch. Gerade diese unterschiedlichen Perspektiven machen den Reiz der Ausstellung aus.

Beeindruckende Vielfalt in der Tufa Trier

Wer die Ausstellung besucht, kann sich auf eine große Bandbreite an Bildgestaltungen und Motiven freuen. Die Werke zeigen, wie kreativ und vielseitig sich das Thema Licht fotografisch umsetzen lässt.

Die Jahresausstellung der Fotografischen Gesellschaft Trier ist damit nicht nur für Fotografie-Fans interessant, sondern auch für alle, die schöne Bildwelten, besondere Stimmungen und kreative Kulturangebote in Trier entdecken möchten.

Öffnungszeiten und Eintritt

Die Ausstellung ist noch bis zum 12. April 2026 in der Tufa Trier, 2. Obergeschoss, zu sehen.

Geöffnet ist sie zu folgenden Zeiten:

Mittwoch, Freitag und Samstag: 14 bis 17 Uhr

Donnerstag: 17 bis 20 Uhr

Sonn- und Feiertage: 11 bis 17 Uhr

Der Eintritt kostet 2 Euro.