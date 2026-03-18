Ryanair hebt erstmals in Saarbrücken ab: Diese neuen Urlaubsziele starten jetzt!

Am Flughafen Saarbrücken beginnt eine neue Ära: Ab dem 30. März 2026 startet die Fluggesellschaft Ryanair erstmals mit Linienflügen ab dem saarländischen Airport. Angeflogen werden Alicante in Spanien sowie Trapani und Lamezia Terme in Italien. Alle drei Ziele sollen jeweils zweimal pro Woche bedient werden.

Billigflieger startet erstmals ab Saarbrücken

Für den Flughafen Saarbrücken ist der Einstieg der irischen Airline ein bedeutender Schritt. Ryanair war dort bislang nicht vertreten und nimmt den Standort nun erstmals in ihr Streckennetz auf. Mit dem Start wächst die Zahl der Airlines, die 2026 von und nach Saarbrücken fliegen, auf sechs.

Besonders für Urlauber aus dem Saarland und den angrenzenden Regionen dürfte das neue Angebot interessant sein. Denn mit Alicante, Trapani und Lamezia Terme kommen gleich drei klassische Sonnenziele in den Sommerflugplan. Die Verbindungen sind nach Angaben des Flughafens und von Ryanair bereits buchbar.

Erstflug-Zeremonie am Flughafen geplant

Der Start des neuen Angebots soll am 30. März am Flughafen Saarbrücken mit einer Erstflugzeremonie begleitet werden. Damit will der Airport den Einstieg von Ryanair auch öffentlich sichtbar feiern. Die neuen Strecken sind Teil des Sommerflugplans 2026, der laut Flughafen von März bis Oktober läuft.

Flughafen Saarbrücken setzt auf mehr Auslastung

Der Flughafen Saarbrücken hatte im Jahr 2025 rund 311.000 Passagiere gezählt. Mit Ryanair soll die Auslastung weiter gestärkt werden. Schon bei der Ankündigung der neuen Verbindungen im September 2025 war aus der saarländischen Landespolitik betont worden, dass das zusätzliche Angebot den Standort aufwerten und das Streckennetz erweitern soll.

Für den Airport ist das nicht nur ein Imagegewinn, sondern auch ein Signal im Wettbewerb mit größeren Flughäfen der Region. Gerade günstige Direktverbindungen in beliebte Ferienregionen dürften zusätzliche Passagiere anziehen. Diese Einordnung ergibt sich aus den neu hinzugekommenen Urlaubszielen und der erstmaligen Aufnahme Saarbrückens in den Ryanair-Flugplan.

Diese neuen Ryanair-Ziele gibt es ab Saarbrücken

Ryanair startet ab Saarbrücken mit drei Zielen:

Alicante an der spanischen Costa Blanca

Trapani auf Sizilien

Lamezia Terme in Kalabrien

Alle Strecken werden jeweils zweimal wöchentlich angeboten