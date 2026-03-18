Bullay: Ausraster in CDU-Geschäftsstelle – Polizei sucht bewaffneten Randalierer

BULLAY – In der Ortslage Bullay kam es am heutigen Mittwochmittag zu einem polizeirelevanten Vorfall. Ein bislang unbekannter Mann suchte gegen 12:20 Uhr die CDU-Geschäftsstelle in der Lindenstraße auf.

Dort entwendete und beschädigte er gewaltsam ausgehängte Plakate. Während der Tat verhielt sich der Verdächtige verbal hochgradig aggressiv und stieß lautstarke Beleidigungen gegen eine anwesende Zeugin aus. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweis auf Bewaffnung führt zu intensiven Fahndungsmaßnahmen

Die Situation spitzte sich zu, als die Zeugin eine Beobachtung im Hosenbund des Mannes machte. Nach ihrer Aussage führte der Verdächtige einen Gegenstand mit sich, der nach Form und Aussehen einer Schusswaffe glich. Die Polizeiinspektion Zell nimmt diesen Hinweis sehr ernst und leitete umgehend eine Fahndung im Nahbereich ein. Kriminaltechnische Untersuchungen zur Schwere der Bedrohung laufen parallel zu den operativen Maßnahmen vor Ort.

Detaillierte Personenbeschreibung und Zeugensuche

Der Gesuchte ist etwa 1,80 m groß, schlank und wird auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahren geschätzt. Er hat längere dunkle Haare und wird als südländisch aussehend beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein helles Sweatshirt, eine dunkle Jogginghose sowie eine umgekehrt aufgesetzte weiße Baseballcap. Die Polizei Zell bittet unter der Rufnummer 06542 98670 um sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes oder zu beobachteten Fluchtwegen.